Служба безпеки України опублікувала нові фотографії затриманого Віктора Медведчука - голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти! Проросійські запроданці та агенти спецслужб рф, запам’ятайте - у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де б ми вас не знайшли!

"Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення Президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", - зазначив голова СБУ Іван Баканов.

Віктор Медведчук

Наприкінці лютого у МВС України повідомили, що Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту, під який його відправили у справі про державну зраду.