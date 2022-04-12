СБУ затримала Віктора Медведчука (фото) [ Редагувати ]
Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука - голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя". Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом.
Наприкінці лютого у МВС України повідомили, що політик втік із-під домашнього арешту, під який його відправили у справі про державну зраду.
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