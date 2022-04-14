У Краматорську ракета знищила один з цехів заводу "Енергомашспецзв'язок" (фото) [ Редагувати ]
У Краматорську на Донеччині ракетним ударом знищено один із цехів заводу "Енергомашспецзв'язок". Про це повідомив власник підприємства, народний депутат Максим Єфімов.
Годину тому ракета потрапила до ЕМСС, зруйнувавши один із цехів, технологічно важливий для виготовлення замовлень. Кількість жертв та руйнування уточнюються. Жодних військових там не було. Знищують промисловість України. Слів немає. Під@раси.
"Енергмашспецзв'язок" виготовляє литі та ковані вироби для металургії, суднобудування, енергетики та загального машинобудування.
Нагадаємо, що 8 квітня, російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, коли там знаходилося близько 4 тисяч осіб. Як мінімум 52 людини загинули і 109 отримали поранення.
по темі
Президент США Джо Байден засудив ракетний удар по вокзалу Краматорська російськими окупантами і пообіцяв подальшу підтримку Україні
Внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську загинули 50 людей, з них п’ятеро - діти. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Російські війська завдали авіаудар по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Донецькій залізниці. Тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні поїзди. Про це повідомляє "Укрзалізниця"
Російські загарбники під час обстрілів влучили у фенольний завод у Донецькій області. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил
У Маріуполі загинули від 20 до 22 тисяч людей. Про це в інтерв'ю CNN заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко