Так виглядає приход "руського миру"

У Краматорську на Донеччині ракетним ударом знищено один із цехів заводу "Енергомашспецзв'язок". Про це повідомив власник підприємства, народний депутат Максим Єфімов.

Годину тому ракета потрапила до ЕМСС, зруйнувавши один із цехів, технологічно важливий для виготовлення замовлень. Кількість жертв та руйнування уточнюються. Жодних військових там не було. Знищують промисловість України. Слів немає. Під@раси.

"Енергмашспецзв'язок" виготовляє литі та ковані вироби для металургії, суднобудування, енергетики та загального машинобудування.

Нагадаємо, що 8 квітня, російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, коли там знаходилося близько 4 тисяч осіб. Як мінімум 52 людини загинули і 109 отримали поранення.