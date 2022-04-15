Скільки знищено російських окупантів у блокованому Маріуполі [ Редагувати ]
Захисники Маріуполя з моменту облоги міста російськими військами завдали окупантам величезних втрат в живій силі та техніці. Так, бійці окремого загону спеціального призначення (полку) "Азов" знищили та поранили понад 2 тисячі загарбників. Про це у відеозверненні сказав заступник командира полку "Азов", капітан Святослав "Калина" Паламар.
Офіцер зазначив, що українські бійці демонструють неймовірні з військової точки зору речі під час оборони Маріуполя, ведучи безперервні бої з набагато переважаючими силами противника, що тривають понад 50 днів.
Захисники Маріуполя:
- поранили і вбили понад 2 тисяч одиниць ворожої піхоти,
- знищили 46 і підбили 27 російських танків,
- знищили та підбили 69 БМП і БМД,
- щонайменше 30 БТР,
- а також чимало бронеавтомобілів "Тайфуни", "Рисі" і Тигри",
- велику кількість вантажівок, БПЛА, літак,
- а також - катер.
Кожні три години підбивається ворожа техніка, і щогодини знищується до двох окупантів.
Паламар наголошує, що українські бійці, захисники міста сподіваються на деблокаду міста.
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