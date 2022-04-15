Захисники Маріуполя з моменту облоги міста російськими військами завдали окупантам величезних втрат в живій силі та техніці. Так, бійці окремого загону спеціального призначення (полку) "Азов" знищили та поранили понад 2 тисячі загарбників. Про це у відеозверненні сказав заступник командира полку "Азов", капітан Святослав "Калина" Паламар.

Офіцер зазначив, що українські бійці демонструють неймовірні з військової точки зору речі під час оборони Маріуполя, ведучи безперервні бої з набагато переважаючими силами противника, що тривають понад 50 днів.

Захисники Маріуполя:

поранили і вбили понад 2 тисяч одиниць ворожої піхоти,

знищили 46 і підбили 27 російських танків,

знищили та підбили 69 БМП і БМД,

щонайменше 30 БТР,

а також чимало бронеавтомобілів "Тайфуни", "Рисі" і Тигри",

велику кількість вантажівок, БПЛА, літак,

а також - катер.

Кожні три години підбивається ворожа техніка, і щогодини знищується до двох окупантів.

Паламар наголошує, що українські бійці, захисники міста сподіваються на деблокаду міста.