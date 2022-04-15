МВФ готується до масштабного відновлення України після війни [ Редагувати ]
Міжнародний валютний фонд (МВФ) готується до масштабного відновлення України після війни проти росії. Крім того, фонд підтримає країни, які прийняли українських біженців. Про це повідомляє директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва.
Зі світового досвіду ми знаємо, що конфлікт - це ворог розвитку і процвітання. Висока вартість війни калічила і продовжує калічити дуже багато країн. Оскільки ми сподіваємося на мир, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні і всім постраждалим країнам.
За її словами, фонд вже надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів, а також запустив спеціальний рахунок, який дає безпечний спосіб подальшого фінансування України.
І разом з міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні.
Вона додала, що МВФ працює над підтримкою країн-сусідів, які прийняли українських біженців.
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