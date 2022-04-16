Велика Британія повернула до України спецпризначенців SAS (військові інструктори), які готують українські війська у Києві та області. Про це повідомляє The Times.

Капітан українського батальйону, розміщеного на півночі Києва, Юрій Мироненко повідомив, що приблизно два тижні тому британці проводили інструктаж щодо використання протитанкових ракет NLAW.

Інший співрозмовник газети серед українських військових розповів, що британські військові вели підготовку 112-го батальйону сил територіальної оборони Збройних сил України. За інформацією The Times, йдеться не про добровольців, а про військових, які проходять військову службу у Великій Британії.

Нагадаємо, що Велика Британія надасть Україні 120 одиниць бронетехніки та нові антикорабельні ракетні системи на додачу до анонсованої раніше військової допомоги.

До цього Лондон оголосив, що надасть Україні додатково ПЗРК Starstreak, 800 протитанкових ракет і високоточні боєприпаси, а також іншу військову техніку на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.