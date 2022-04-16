Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Друзі! Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються.

Ще раз звертаюся до всіх: не нехтуйте будь ласка сигналами повітряної тривоги! А тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях.