Під ранок Київ зазнав обстрілів - Кличко (відео) [ Редагувати ]
Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Друзі! Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються.
Ще раз звертаюся до всіх: не нехтуйте будь ласка сигналами повітряної тривоги! А тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях.
Нагадаємо, що рашисти погрожують ракетними ударами по Києву.
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