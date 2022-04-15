Окупанти погрожують ракетними ударами по Києву [ Редагувати ]
Міноборони росії заявило, що планує завдати ракетних ударів "по об'єктах" у Києві. Про це повідомляють РІА "Новини".
За даними СБУ, окупанти обстріляли селище Климово в Брянській області росії, і москва звинуватила в обстрілі Україну.
Після провокації російських військ на своїй же території рф попередила, що обстрілюватиме Київ ракетами.
Масштаби ракетних ударів ЗС рф по об'єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на будь-які атаки або диверсії на території росії.
Чому це важливо: Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснив, що спецслужби росії розпочали реалізацію плану здійснення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії серед росіян.
Раніше ми писали про те, що СБУ отримала докази, що росія сама обстріляла селище у Брянській області.
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