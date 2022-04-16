Маріуполь тримає на собі величезну кількість військ - Міноборони [ Редагувати ]
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На сьогодні Маріуполь являється щитом величезної частини України. Адже місто тримає на собі величезну кількість ворожих військ і не дає їм просуватися в інші регіони.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону.
"Будь-яка інформація про те допомагаємо чи не допомагаємо, що можна зробити - все це буде аналізуватися ворогом. Навіть якщо дати просту якусь інформацію, вона все одно буде використана. Тому наразі можна сказати тільки одне - ЗСУ, Україна, роблять все можливе і навіть не можливе, щоб міцно тримати цю оборону. Друге, що можна точно сказати - Маріуполь тримає на собі величезну кількість військ, які не можуть просуватися в інші регіони і, по суті, сьогодні Маріуполь - це щит величезної частини України. Те що так героїчно тримаються там ЗСУ, це говорить само за себе", - розповіла Маляр.
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