На сьогодні Маріуполь являється щитом величезної частини України. Адже місто тримає на собі величезну кількість ворожих військ і не дає їм просуватися в інші регіони.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону.

"Будь-яка інформація про те допомагаємо чи не допомагаємо, що можна зробити - все це буде аналізуватися ворогом. Навіть якщо дати просту якусь інформацію, вона все одно буде використана. Тому наразі можна сказати тільки одне - ЗСУ, Україна, роблять все можливе і навіть не можливе, щоб міцно тримати цю оборону. Друге, що можна точно сказати - Маріуполь тримає на собі величезну кількість військ, які не можуть просуватися в інші регіони і, по суті, сьогодні Маріуполь - це щит величезної частини України. Те що так героїчно тримаються там ЗСУ, це говорить само за себе", - розповіла Маляр.