Вона підтримує Київ, але і з Москвою не свариться. Ця країна - член НАТО, важливий торговельний партнер, постачальник безцінних Байрактарів, а також послідовна прихильниця територіальної цілісності України.

Водночас від початку повномасштабного російського вторгнення Туреччина не підтримала антикремлівських санкцій та зберегла взаємини з РФ.

То на чиєму боці Анкара та в чому політичні та економічні інтереси турецької влади? Розповість Ольга Жидецька.

Реджеп Таїп Ердоган - бажаний гість у Києві. Під час останнього візиту у лютому і з почесною вартою перед президентським палацом вітається по-українськи.

Від початку російської агресії у 2014-му, коли РФ окупувала Крим та вдерлася на Донбас, позиція турецького керманича щодо ситуації чітка і незмінна.

Реджеп Таїп Ердоган, Президент Туреччини:

Я ще раз хочу повторити: ми продовжуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, включно з Кримом.

Туреччина однією з перших засудила й розгортання росіянами повномасштабної війни в Україні. А ще закрила Чорне море для курсування російських військових кораблів. Анкара була і залишається партнером України за багатьма напрямками - кажуть експерти.

Андрій Бузаров, політолог, сходознавець:

Во-первых, личные отношения между президентом Зеленским и Эрдоганом очень хорошие. Во-вторых, торговые отношения мы продолжаем поддерживать. В-третьих, Турция не побоялась накануне войны поставить в Украину соответствующее военное вооружение в виде Байрактаров, которые сыграли важную роль в сдерживании российской агрессии.

Однак і торгувати та співпрацювати з РФ, на відміну від Європи та США, Туреччина не припинила. Сходознавці кажуть: позиція, яку Анкара зайняла у російсько-українській війні, максимально відповідає її власним інтересам.

Наступного року в Туреччині президентські та парламентські вибори.

Ердоганівська Партія Справедливості та розвитку біля керма від 2003-го, однак нині вона зіштовхнулася із серйозними викликами - зокрема гіперінфляція суттєво похитнула прихильність виборців до чинної влади. Тож керманич країни шукає можливості втримати економіку.

Ігор Семиволос, директор Інституту близькосхідних досліджень:

Щоби переважна більшість бізнесу, того населення, що голосує за Ердогана мала гроші. Для цього потрібна підтримка ринків - російського ринку, українського ринку ну і відповідно туристи. Туристи з росії. І вже зараз ми бачимо, що Туреччина робить багато, щоби цей потік туристів з росії залишився.

З іншого боку інтереси Росії та Туреччини міцно переплелися на сирійському та іракському напрямках.

Ігор Семиволос, директор Інституту близькосхідних досліджень:

Туреччина та Росія мають складну взаэмодію, часто досить конфліктну взаємодію. І ця взаємодія обумовлює те, що ці країни змушені контактувати між собою. Візьмемо ту ж саму Сирію,трохи менше Лівію, Південний Кавказ, де Туреччина не може уникнути взаємодії і співпраці з Росією.

Тим часом відносний нейтралітет у російсько-українській війні дозволив Туреччині вийти на світову дипломатичну арену. Ще від осені, коли почалося загострення на українському кордоні, Ердоган пропонував посередництво у врегулюванні конфлікту. І зрештою останній раунд перемов таки відбувся у Стамбулі.

Реджеп Таїп Ердоган, Президент Туреччини:

Ми впевнені, ніхто не програє, якщо буде встановлено чесний мир. Натомість тривалий конфлікт нікому не принесе вигоди.

Разом з тим Туреччина є членом НАТО і послідовно підтримує всі проукраїнські рішення альянсу. Поки партнери по оборонній спілці дотримуються політики невтручання у війну. Але якщо ситуація зміниться, відреагує й Анкара.

Андрій Бузаров, політолог, сходознавець:

И если будет угроза интересам НАТО, если будет открытое вовлечение стран НАТО в войну, если будет изменяться ситуация на континенте точки зрения безопасности, то тогда Турция может занять совершенно другую позицию.

Поки ж Туреччина нагадує: Стамбул знову готовий прийняти українських та російських перемовників. А Київ тим часом продовжує домовлятися про постачання нової партії турецьких Байрактарів.