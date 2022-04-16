Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками переговорів України і росії через війну можуть бути підписані два документи. Один з них буде за гарантіями безпеки для України.

"рф хотіла б бачити один договір, куди б все увійшло, але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки" - заявив президент.

За словами Зеленського, в результаті можуть з'явитися два документи: один за гарантіями безпеки для України, другий - безпосередньо угода між Україною і рф.