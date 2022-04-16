Переговори з рф потрібні Україні, щоб захистити країну та припинити війну, але питання в ціні цих переговорів. Про це на зустрічі з українськими журналістами заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, що ці переговори зайшли в глухий кут.

Чим сильнішими ми будемо, тим краще у нас буде результат на цих переговорах. Чим більше у нас буде Бородянок, тим менше шансів, що ці переговори в принципі будуть. Вони самі (росіяни, - ред.) роблять, мені здається, великі помилки. Знищення наших хлопців у Маріуполі, що вони зараз роблять, остаточно може поставити крапку на будь-яких форматах переговорів. Це їх велика помилка - якщо вони дійсно кажуть, що хочуть це закінчити.

Також, за словами президента, він готовий до зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у будь-який момент, але позиція країни-агресора полягає в тому, щоб до цієї зустрічі все вже було погоджено на переговорах, а президентам залишилося лише підписати відповідні документи.

При всій повазі до всіх перемовників, до всіх переговорних процесів я не можу, щоб за мене все вирішували. У них це так працює: підготовлено повністю все, потім сторони зустрілися та підписали.

Він також додав, що перед остаточними домовленостями з рф Україна вже має розуміти, які країни дадуть нам гарантії безпеки і як ці гарантії виглядатимуть.