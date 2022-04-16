Президент України Володимир Зеленський упевнений, що переговори з росією про припинення війни будуть остаточно зірвані в разі знищення українських військ у Маріуполі.

Про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами.

За його словами, перемовини зайшли в глухий кут. Це сталося після викриття воєнних злочинів рф у Бучі, Бородянці та інших звільнених населених пунктах.