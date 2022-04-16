Зеленський розповів, що стане крапкою у переговорах із росією [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що переговори з росією про припинення війни будуть остаточно зірвані в разі знищення українських військ у Маріуполі.
Про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами.
За його словами, перемовини зайшли в глухий кут. Це сталося після викриття воєнних злочинів рф у Бучі, Бородянці та інших звільнених населених пунктах.
Маріуполь - це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Глухий кут - тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше.
по темі
Переговори з рф потрібні Україні, щоб захистити країну та припинити війну, але питання в ціні цих переговорів
Володимир Зеленський заявив про те, що дефіцит українського бюджету наразі становить сім мільярдів євро щомісяця
Президент України Володимир Зеленського заявив, що одних переговорів з росією буде недостатньо для розв'язання актуальних питань й мирного врегулювання війни
Захисники Маріуполя з моменту облоги міста російськими військами завдали окупантам величезних втрат в живій силі та техніці
Він зазначив, що його не цікавить, що відбувається в російській армії, яка напала на Україну і блокує Чорне море