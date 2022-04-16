Зеленський дав інтерв’ю українським ЗМІ: про що говорив (відео) [ Редагувати ]
В суботу, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський даві нтерв’ю для українських ЗМІ.
Він розповів про ситуацію в Маріуполі, країни, які готові стати гарантами безпеки України. А також про необхідність допомоги країні зброєю та риторику деяких держав щодо цього.
Які теми обсудив президент:
- ситуація в Маріуполі;
- постачання зброї до України з Заходу;
- країни-гаранти безпеки;
- статус переговорного процесу;
- запас міцності української економіки.
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