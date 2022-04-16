Міністерство оборони США стурбоване тим, що понад 40 000 боєприпасів, надісланих США до Києва у новому пакеті військової допомоги вартістю $800 млн, може бути недостатньо для протистояння росії в інтенсивних боях, які очікуються найближчими днями.



"За словами американського чиновника, зростає занепокоєння щодо необхідності швидше постачати більше боєприпасів – і, зокрема, артилерійських – до українських військ, оскільки очікується, що важкі наземні бої проти російських підрозділів розгорнуться найближчими днями", – йдеться у повідомленні.



Як зазначає видання, з цієї причини міністр оборони США Ллойд Остін і начальник Об’єднаного штабу генерал Марк Міллі щодня зв’язуються зі своїми колегами в близьких до України державах, лобіюючи якнайшвидше відправлення зброї та здійснення військових поставок.



За словами чиновника, Сполучені Штати вважають, що ймовірна стратегія росії полягає в тому, щоб перемістити зброю і війська на Схід України з їхніх нинішніх позицій на півночі, а потім оточити та відрізати українські сили, які перебувають там.