"З небезпечних районів вдалося евакуювати майже 1,5 тисячі осіб" - Верещук [ Редагувати ]
В суботу, 16 квітня, з небезпечних районів вдалося евакуювати 1 449 осіб. Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук у Telegram.
Людей змогли вивезти з Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Сєвєродонецька та ряду інших міст.
За сьогоднішній день евакуйовано 1 449 осіб.
З Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя на особистих машинах змогли виїхати 1 381 людина.
З них:
- 170 - з Маріуполя;
- 1 211 - з Бердянська, Мелітополя, Василівки та пологів.
У Луганській області з Сєвєродонецька, Рубіжного і Кремінної, незважаючи на обстріли, вдалося вивезти 68 осіб.
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