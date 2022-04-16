Вербна неділя-2022: що потрібно зробити у цей день [ Редагувати ]
Свято Вербна неділя у 2022 році в Україні випадає на 17 квітня за церковним календарем, до Великодня лишається всього тиждень. У Лазареву суботу, напередодні Вербної неділі, відбувається велике богослужіння. Віруючі в церкву приносять гілочки верби. Після богослужіння свічки і гілочки верби відносять додому і зберігають біля ікон.
Що не можна робити у Вербну неділю
- не можна шити, в'язати, вишивати та займатися роботою по дому
- заборонена фізична праця
- не можна веселитися та відвідувати розважальні заклади
- не можна вживати алкоголь
- не можна сваритися, лаятись, лихословити, бажати іншим зла.
- не можна їсти їжу тваринного походження, оскільки свято випадає на Великий піст. У Вербну неділю можна їсти рибу. Це друге виключення за увесь Великий піст (перше - на Благовіщення). У Лазареву суботу, перед Вербною неділею, дозволена також рибна ікра.
- не можна відмовляти у допомозі нужденним.
Що можна робити у вербну неділю
- У цей день або напередодні варто відвідати церковну службу
- Господині прикрашають будинки молодими гілками верби
- Невеликі букети верби освячують на богослужінні у храмі
- У Вербну неділю можна вживати рибу
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