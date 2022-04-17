Футбольний клуб "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) майже повним складом склав присягу та вступив до лав Збройних сил України. Про це повідомляється на сайті клубу.

14 футболістів і тренери івано-франківського клубу склали присягу на вірність українському народові. Капітан "Прикарпаття" Василь Цюцюра розповів:

Був страх не те що служити, був страх не заважати, бо тут професіонали своєї справи. Вони добре знають, чим займатися. Це як взяти в професійну команду футболіста з району, він лише заважатиме. Це так само як і взяти футболіста в армію, який нічого не вміє. Саме це трохи стримувало - не бути тягарем.

Але коли нам військовий комісар пояснив, що нас будуть поступово готувати, дадуть ази та покажуть, як тримати зброю, воювати та захищати Україну, то ми прийняли рішення і вступили в ЗСУ. Нас вже познайомили з автоматом: навчили розбирати, чистити та стріляти. Все поступово. Заходимо в караул, несемо службу.