ФК "Прикарпаття" майже у повному складі вступив до лав ЗСУ (відео) [ Редагувати ]
Футбольний клуб "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) майже повним складом склав присягу та вступив до лав Збройних сил України. Про це повідомляється на сайті клубу.
14 футболістів і тренери івано-франківського клубу склали присягу на вірність українському народові. Капітан "Прикарпаття" Василь Цюцюра розповів:
Був страх не те що служити, був страх не заважати, бо тут професіонали своєї справи. Вони добре знають, чим займатися. Це як взяти в професійну команду футболіста з району, він лише заважатиме. Це так само як і взяти футболіста в армію, який нічого не вміє. Саме це трохи стримувало - не бути тягарем.
Але коли нам військовий комісар пояснив, що нас будуть поступово готувати, дадуть ази та покажуть, як тримати зброю, воювати та захищати Україну, то ми прийняли рішення і вступили в ЗСУ. Нас вже познайомили з автоматом: навчили розбирати, чистити та стріляти. Все поступово. Заходимо в караул, несемо службу.
Це абсолютно безпрецедентний випадок від початку війни, коли футбольна команда Першої ліги одностайно приймає рішення про мобілізацію.
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