Російська війська готуються до вирішальної битви за Донбас і хочуть здобути хоч якусь перемогу на Великдень, тобто 24 квітня. Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Вони дуже поспішають, тому що вони дуже обмежені за часом. Скажімо так, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу та справжні тактичні досягнення, які зможуть показати як певною мірою виграш Росії у цій "спецоперації". Вони поспішають до, скажімо так, Великодня.

Буданов додав, що серед російського генералітету немає згоди щодо наступальних операцій, оскільки вони бояться загинути на полі бою.

Але я вам, скажу так - нічого в них не вийде, нікуди вони не встигнуть і Україна буде відстояна. Можливі певні тактичні перемоги (росіян - ред.). У нас деякі селища переходять з рук у руки по два-три рази на добу. У російського генералітету немає "однорідності" виключно з однієї причини - на даному етапі, точно підтверджено про знищення 8 генералів. І цей фактор насправді лякає дуже багатьох із них.

За даними Генштабу, російські воєначальники побоюються зазнати репресій у разі невдач. Максимальна концентрація техніки та вояків окупантів наразі перебуває на околицях міста Ізюм на Харківщині.

Нагадаємо, що на Харківщині ЗСУ перейшли в контратаку й звільнили кілька селищ.