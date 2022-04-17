На Харківщині в результаті контрнаступу української армії звільнили селища Базаліївка, Леб'яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід. Збройні Сили України продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова.

Очільник Харківщини повідомив, що днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки.

Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати, ніколи.

Як повідомляє Генштаб, на Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що 17 квітня внаслідок обстрілу Харкова 20 людей отримали поранення і 5 загинули. Пошкоджені багатоквартирні будинки й інша цивільна інфраструктура.