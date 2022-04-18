"Вже дають свідчення": Арестович про затримання соратників Медведчука [ Редагувати ]
Радник президента України Олексій Арестович заявив, що кілька соратників Віктора Медведчука затримані. Вони готові співпрацювати зі слідством і вже дають свідчення правоохоронним органам.
Про це Олексій Арестович сказав під час інтерв'ю.
Він народний депутат України, як не крути, він каже - А ми слухаємо. Але справа навіть не в цьому. Крім Медведчука вже затримали дуже багато його людей. У них зовсім інший інтерес. Люди чесно працювали за гроші, а тепер таке сталося.
Радник президента також підкреслив, що партнери політика нікому не цікаві для обміну, тому розповідають все, щоб їх відпустили. За словами Арестовича, затримані повідомили багато важливої та корисної для слідства інформації.
по темі
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що далі робитимуть із затриманим Віктором Медведчуком
В суботу, 16 квітня, військовий експерт та радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росія вже програла війну проти України
Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід депутату Віктору Медведчуку
У президента України Володимира Зеленського відреагували на погрози заступника голови радбезу росії Дмитра Медведєва у зв'язку із затриманням депутата Віктора Медведчука
Радник глави Офісу Олексій Арестович заявив про те, що росія зосереджують резерви поблизу Харкова для продовження наступальної операції