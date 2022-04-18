Ракетні удари по Львову: Садовий розкрив деталі [ Редагувати ]
Фото: Facebook
Мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що одна з ракет потрапила до цивільного об'єкту - шиномонтажа.
Попередньо:
- загинули 6 людей,
- 11 поранено, серед них 1 дитина.
Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів.
Від ударної хвилі розбито вікна в готелі поблизу, в якому живуть евакуйовані українці.
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