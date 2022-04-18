Удар по Львову: ракети були направлені на Івано-Франківську область [ Редагувати ]
Архівне фото: Reuters
Керовані ракети, що потрапили по інфраструктурі Львова, були направлені на Івано-Франківську область. Таку заяву зробив депутат Львівської міськради Андріан Гутник.
Але, за його словами, в останній момент змінили напрямок.
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