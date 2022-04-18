У Лукашенка пригрозили "загибеллю і руйнуваннями" Польщі та країнам Балтії [ Редагувати ]
Секретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович звинуватив Польщу і країни Балтії в нібито підготовці "агресії" проти Мінська. Він пригрозив їм "загибеллю і руйнуваннями".
Про це повідомляє Zerkalo.
Як заявив Вольфович, Польща, Литва і Латвія збільшують кількість своїх збройних сил, модернізують військову інфраструктуру. Крім того, за його словами, почастішали польоти іноземної бойової авіації вздовж білоруських кордонів.
"Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому, напевно, розв'язуванню, підготовці агресії", - цитує видання секретаря Радбезу.
Він додав, що ніхто не хоче такого розвитку подій. Однак у відповідь на" агресію "Білорусь завдасть удару і на території цих країн також будуть"руйнування, загибель і вибухи".
Нагадаємо, на початку березня Лукашенко привіз Путіну карту з планом нібито готувався "нападу" на Білорусь. Він тоді заявив, що країну повинні були "атакувати" з чотирьох напрямків.
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