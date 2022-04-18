Росія не дозволить провести евакуацію з Маріуполя - Подоляк [ Редагувати ]
Радника голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що росіяни не дозволяють будь-якій країні провести гуманітарну операцію по звільненню місцевих жителів Маріуполя.
Про це повідомив радник у телемарафоні.
За його словами, будь-яка країна може запропонувати допомогу з евакуацією з Маріуполя.
Він додав, що варто жити без ілюзій та розуміти, що це зовсім інші люди.
"Росіяни бравірують тим, що вони можуть порушувати будь-які правила. Вони не дозволять будь-якій країні провести гуманітарну операцію по звільненню людей з Маріуполя. Давайте без ілюзій до цього ставитися. Потрібно розуміти, що це зовсім інші люди - це варвари, - сказав Подоляк.
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