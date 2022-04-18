Окупанти планують захопити Донбас до Великодня - Данілов [ Редагувати ]
Російські окупанти мають на меті повністю захопити Донецькі й Луганські області до Великодня. Розраховують таким чином зробити подарунок путіну.
Про це повідомляє у Twitter-акаунті секретар РНБО Олексій Данілов.
Як відзначив Данілов, вже зранку окупанти розпочали активну фазу наступу. Російські військові намагалися прорвати оборону наших захисників, однак наші воїни не здають своїх позицій.
"Військовим Росії поставлено завдання до Великодня окупувати території Донецької і Луганської областей, зробивши таким чином подарунок своєму "фюреру". Проте це їм не вдасться!", - пише Данілов.
Також секретар РНБО закликав жителів прифронтових територій й територій, де ведуться бої - евакуюватися.
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