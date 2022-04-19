росія відмовила в евакуації з Маріуполя [ Редагувати ]
Україна третій день поспіль не може узгодити з російською стороною гуманітарні коридори. Крім того, окупанти відмовляються відкрити коридор для евакуації мирних жителів з Маріуполя.
Про це повідомляє у Telegram віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.
"Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає. Тривають інтенсивні обстріли на Донбасі. По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська", - зазначила вона.
За її словами, тривають переговори про відкриття гуманітарних коридорів у Херсонській та Харківській областях.
по темі
Президент Володимир Зеленський розповів про насильницьке вивезення російськими окупантами з Маріуполя кількох десятків тисяч жителів
Захисники Маріуполя з моменту облоги міста російськими військами завдали окупантам величезних втрат в живій силі та техніці
Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріуполь від росіян, передали відеозвернення, в якому запевнили, що вони не залишили своїх позицій і залишаються вірними Україні
З початку російської облоги в Маріуполі загинули близько 10 тисяч мирних жителів
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що у Маріуполі прикордонник в оточенні окупантів підірвав себе зі словами "Слава Україні"