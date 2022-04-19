У вівторок, 19 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську. Про це сказав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Сьогодні були ракетні удари по Краматорську. Били по інфраструктурі та певним об'єктам. В результаті одна людина загинула та три - отримали поранення.

Нагадаємо, що 8 квітня, російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, коли там знаходилося близько 4 тисяч осіб. Як мінімум 52 людини загинули і 109 отримали поранення.