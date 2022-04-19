Окупанти знову завдали ракетного удару по Краматорську [ Редагувати ]
У вівторок, 19 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську. Про це сказав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Сьогодні були ракетні удари по Краматорську. Били по інфраструктурі та певним об'єктам. В результаті одна людина загинула та три - отримали поранення.
Нагадаємо, що 8 квітня, російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, коли там знаходилося близько 4 тисяч осіб. Як мінімум 52 людини загинули і 109 отримали поранення.
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