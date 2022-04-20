Окупанти примусово звозять українців до депресивних регіонів росії [ Редагувати ]
російські окупанти примусово переселили в депресивні регіони росії вже 500 тис. українців. Серед них – 121 тис. дітей.
Такі цифри навів постійний представник України у Радбезі ООН Сергій Кислиця на останньому засіданні.
"росія продовжує примусово переправляти українців з окупованих територій у Росію, як колись це робила нацистська Німеччина. Невіддільним елементом їх передачі є фільтраційні табори. Щонайменше 20 тис. українців тримають у фільтраційних таборах на лінії Мангуш-Нікольське-Ялта", - уточнив Кислиця.
На територіях, які потрапили під окупацію, вже розпочалось активне зведення згаданих таборів та катівень. Йдеться, зокрема, про Херсонську та Запорізьку області. Доволі частими є випадки викрадення представників місцевої влади, зазначив Кислиця.
"За наявною інформацією, громадян України відправляють в економічно депресивні регіони російської федерації, зокрема, північні області та острів Сахалін. Українці отримують документи про заборону виїзду з регіонів Росії на два роки", - йшлося в доповіді української сторони під час засідання Радбезу.
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