Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила близько 20 900 своїх військових. Також 171 літак та 815 танків.

Про це повідомляє в Facebook-сторінку Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 20 квітня: