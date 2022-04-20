Постачання Україні важких озброєнь з резервів Бундесверу (збройних сил ФРН) не передбачено. Про це заявив на брифінгу представник Міноборони Німеччини.

Український посол у ФРН Андрій Мельник напередодні висловив невдоволення обсягами військової допомоги та закликав відправити Україні бронетранспортери Marder.

У Міноборони Німеччині пояснили, що німецьким збройним силам самим потрібні БМП Marder для виконання зобов'язань у рамках НАТО та забезпечення безпеки країни.

Я можу підтвердити, що основні бойові системи, як і раніше, необхідні для виконання завдань Бундесверу, так що постачання (Україні - ред.) важких озброєнь із запасів Бундесверу не передбачено.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц 19 квітня заявив, що німецька армія практично вичерпала ресурси для допомоги Києву. Він розповів, що його країна працює над тим, щоб Україна змогла отримувати зброю безпосередньо від німецьких концернів, гроші на ці цілі нададуть владі ФРН.

Нагадаємо, що Україна запросила у Німеччини 100 самохідних гаубиць на 1,7 млрд євро.