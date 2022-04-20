В Ірпені на Київщині близько 16:00 сапери знешкоджуватимуть потужну авіаційну бомбу. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

У місті виявлено потужну авіаційну бомбу, яку о 16:00 будуть знешкоджувати сапери, оскільки вивезти бомбу неможливо.

Усіх, хто є зараз в мікрорайоні СМУ в Ірпені, просять негайно перейти в центральну частину міста!

❗️Мешканців правого берега столиці попереджаємо, що вони можуть почути гучний звук.

Нагадаємо, що напередодні в Ірпені на міні підірвалася вантажівка.