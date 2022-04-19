В Ірпені на міні підірвалася вантажівка (відео) [ Редагувати ]
У місті Ірпінь Київської області на міні підірвалася вантажівка. Водій загинув на місці.
Про це повідомляє мера Ірпеня Олександр Маркушин.
"У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій загинув", - написав Маркушин.
За його словами, зараз встановлюється особа загиблого і маршрут руху автомобіля. Міський голова закликав не поспішати приїжджати в Ірпінь. Він додав, що в місті ще не закінчили роботу сапери.
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