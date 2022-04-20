"Росія захопила 80% Луганської області" - глава ОВА [ Редагувати ]
Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про те, що окупанти контролюють 80% Луганської області. Загарбники не планують зупинятися на досягнутому і будуть рухатися вглиб території України.
За його словами, 80% території Луганської області знаходиться під контролем росії. Він додав, що якщо Україна не буде чинити опір, то окупанти на цьому не зупиняться і продовжать рухатися далі.
росіяни сильно розосередилися. Ми організували оборону в багатьох містах. Вони намагаються оточити наші війська, але поки без успіху.
Гайдай підкреслив, що в Луганській області склалася дуже серйозна ситуація. У регіоні не залишилося безпечних місць. Тому, додав він, не припиняються спроби евакуювати максимальну кількість місцевих жителів.
Ми розуміємо, що російська влада буде йти вперед і буде знищувати все на своєму шляху.
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