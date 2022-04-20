Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про те, що окупанти контролюють 80% Луганської області. Загарбники не планують зупинятися на досягнутому і будуть рухатися вглиб території України.

За його словами, 80% території Луганської області знаходиться під контролем росії. Він додав, що якщо Україна не буде чинити опір, то окупанти на цьому не зупиняться і продовжать рухатися далі.

росіяни сильно розосередилися. Ми організували оборону в багатьох містах. Вони намагаються оточити наші війська, але поки без успіху.

Гайдай підкреслив, що в Луганській області склалася дуже серйозна ситуація. У регіоні не залишилося безпечних місць. Тому, додав він, не припиняються спроби евакуювати максимальну кількість місцевих жителів.