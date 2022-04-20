Переговори про завершення війни: Зеленський заперечує отримання проєкту договору від росії [ Редагувати ]
У середу, 20 квітня президент Володимир Зеленський не підтвердив отримання від російської сторони проєкт документа в рамках переговорів про завершення війни. Про це він сказав під час брифінгу в Києві.
На відповідне питання журналіста Зеленський відповів, що не лише не бачив пропозицій від росії, а й переконаний, що їх не існує.
Упевнений, що нам нічого не передали.
Він також прокоментував слова прес-секретаря президента рф дмитра пєскова про те, що "м'яч на боці Києва".
Я в принципі непогано раніше грав у футбол. Там які правила: потрібно, щоб було дві команди і щоб був м'яч. Тут мені здається, що пєсков сам із собою грає у футбол.
Він також додав, що Україна обов'язково покаже, як б'є по воротах, щойно дадуть м'яч.
по темі
Президент України Володимир Зеленський, заявив, що наразі не може сказати, коли українська армія зможе розблокувати Маріуполь
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз на території України і в прикордонних районах росія стягнула всю свою боєздатну армію
Президент України Володимир Зеленський назвав несправедливістю те, що Україні доводиться просити у союзників їх озброєння, яке вони зберігають на складах
У вівторок, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українці продовжують перемагати на Invictus Games
Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні до українців зупинився на ситуації з Маріуполем
У вівторок, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський сказав про те, що російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську й нелюдську армію світу