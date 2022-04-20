У середу, 20 квітня президент Володимир Зеленський не підтвердив отримання від російської сторони проєкт документа в рамках переговорів про завершення війни. Про це він сказав під час брифінгу в Києві.



На відповідне питання журналіста Зеленський відповів, що не лише не бачив пропозицій від росії, а й переконаний, що їх не існує.

Упевнений, що нам нічого не передали.

Він також прокоментував слова прес-секретаря президента рф дмитра пєскова про те, що "м'яч на боці Києва".

Я в принципі непогано раніше грав у футбол. Там які правила: потрібно, щоб було дві команди і щоб був м'яч. Тут мені здається, що пєсков сам із собою грає у футбол.

Він також додав, що Україна обов'язково покаже, як б'є по воротах, щойно дадуть м'яч.

