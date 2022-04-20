Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів, що російські окупанти не дозволяють мирним мешканцям Маріуполя покинути територію "Азовсталі". Вони постійно обстрілюють територію заводу.

Про це повідомляється у відеозверненні "Калини".

Щодо цивільних на "Азовсталі". Вони не можуть покинути підвали, вони бояться, бо постійні обстріли, попри заяви рф про дотримання режиму тиші. Безпечно покинути територію "Азовсталі" немає можливості.

Паламар зазначив, що провести евакуацію з Маріуполя вдасться лише за умови, що росія буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Щоб це забезпечити, він закликав долучити до евакуацію третю країну.