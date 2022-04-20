Окупанти не дають цивільним вийти з "Азовсталі" [ Редагувати ]
Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів, що російські окупанти не дозволяють мирним мешканцям Маріуполя покинути територію "Азовсталі". Вони постійно обстрілюють територію заводу.
Про це повідомляється у відеозверненні "Калини".
Щодо цивільних на "Азовсталі". Вони не можуть покинути підвали, вони бояться, бо постійні обстріли, попри заяви рф про дотримання режиму тиші. Безпечно покинути територію "Азовсталі" немає можливості.
Паламар зазначив, що провести евакуацію з Маріуполя вдасться лише за умови, що росія буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Щоб це забезпечити, він закликав долучити до евакуацію третю країну.
Лише таким чином та за підтримки третьої сторони цивільні вийдуть з заводу. Ми їх не тримаємо, ми просимо їх випустити... Ми закликаємо весь цивілізований світ долучитися до гарантій безпеки.
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