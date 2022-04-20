"Зробити його по-справжньому болісним": у Євросоюзі готують шостий санкційний пакет [ Редагувати ]
У середу ввечері, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Відео з'явилось в його Telegram-каналі.
Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому.
"Наголошую на кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати росію шукати мир", - додав він.
по темі
Президент України підписав указ, згідно з яким 186 захисників України нагороджуються орденами та медалями
В середу, 13 квітня, президент України звернувся до всесвітньої спільноти з проханням забезпечити Україну необхідною зброєю
Президент України Володимир Зеленський закликав Естонію при затвердженні нового санкційного пакету проти рф захищати на рівні ЄС необхідність повного блокування російських банків
Президент України Володимир Зеленський розкритикував ЄС, що лише у шостому пакеті санкцій почалося обговорення нафтового ембарго
Президент Володимир Зеленський розкритикував європейських лідерів, які досі не ввели ембарго на енергоносії з росії