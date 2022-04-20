У середу ввечері, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Відео з'явилось в його Telegram-каналі.

Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому.

"Наголошую на кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати росію шукати мир", - додав він.