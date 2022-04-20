У середу, 20 квітня, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чого чекати від окупантів до 9 травня. За його словами, вони можуть припинити активний наступ. Після цього розпочнеться позиційна війна, в ході якої окупантів будуть поступово знищувати.

Сценарій цілком може бути такий: до 9 травня вони (окупанти - ред.) здохнуть, не зможуть активно наступати, а може це буде й раніше. А далі позиційна війна і десь до липня ми будемо їх потрохи знищувати на нашій землі.

За словами Арестовича, при такому сценарії керівництво рф стане "шовковим" та піде на переговори. Він не виключає, що окупанти погодяться "забратися" щонайменше на позиції, які були до 23 лютого. Однак, головна умова для цього - надання Україні достатньої кількості зброї, насамперед далекобійної артилерії.