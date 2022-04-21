Евакуація з Маріуполя: де посадка на автобуси 21 квітня [ Редагувати ]
У четвер, 21 квітня, українська сторона продовжить евакуацію з Маріуполя. Автобуси в бік підконтрольної території відправляться в другій половині дня. Про це у Telegram повідомляє віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.
За її словами, по вчорашньому гуманітарному коридору з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Вони заночували в Бердянську і зараз їдуть на Василівку. Кінцевий пункт - Запоріжжя.
Сьогодні продовжуємо евакуацію жінок, дітей і літніх людей. Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торгового центру "Порт-Сіті" о 14:00.
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