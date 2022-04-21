Австрія припинила імпорт і переробку нафти з росії [ Редагувати ]
Австрійська нафтогазова компанія OMV перестала імпортувати та переробляти нафту з росії після початку збройного вторгнення до України. Про це представник OMV повідомив виданню Die Presse.
Закупівля нафти в Росії завжди була дуже низькою, з початком війни ми замінили її іншою нафтою з ринку.
Найважливішим постачальником нафти до Австрії вже багато років є Казахстан, частка імпорту якого становить 38,9 %. На другому місці - Лівія (22,1%), на третьому - Ірак (20,7%).
За даними австрійського статистичного відомства, які наводить Die Presse, у 2021 році лише 7,8% із 596 тис. тонн поставленої в Австрії нафти припадало на російську нафту.
На початку квітня глава компанії Альфред Штерн заявив що Австрія цього року не зможе відмовитися від закупівлі російського газу. За словами канцлера Австрії Карла Нехаммера, його країна зможе повністю відмовитися від газу з Росії лише за кілька років.
На початку березня Єврокомісія підготувала план повної відмови від імпорту російського вугілля, нафти та газу (REPower EU) до 2030 року у відповідь на російську агресію проти України. Зараз у Євросоюзі ведеться обговорення про нові обмеження проти росії, які мають торкнутися енергетичного сектору країни.
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