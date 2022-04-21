Під Ізюмом ЗСУ знищили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34 (відео) [ Редагувати ]
В Ізюмському районі Харківської області українські військові знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Єєєєєє! Ізюмський напрямок, 93 Холодноярська бригада збила рашиський літак, в небі видно ординські парашути.
Су-34 - радянський/російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для ударів по цілях противника на відстані 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами ППО. Станом на 2020 рік вироблено 136 таких літаків.
За даними Генштабу на ранок 21 квітня окупанти втратили в Україні 151 гелікоптер і 172 літаки.
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