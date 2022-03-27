В Изюмском районе Харьковской области мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Су-34 - советский/российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами ПВО. По состоянию на 2020 год произведено 136 таких самолетов.

По данным Генштаба на утро 27 марта оккупанты потеряли в Украине 127 вертолетов и 121 самолет.