Європейський союз не хоче бути частиною війни росії проти України, але допоможе останній захистити себе у військовому плані. Причому бойові дії вже увійшли у фазу війни на виснаження.

Про це повідомляє в інтерв'ю глава європейської дипломатії Жозеп Боррель для El Сonfidencial.

"Це вже не війна легкої піхоти, це війна важка, на виснаження, з набагато потужнішими засобами. Зараз ми вступаємо в той час, коли ніхто не буде говорити, що він робить, ніхто не скаже, що він дає, навіть ми. Ми увійшли у фазу радіомовчання", - зазначив він.

За його словами, Євросоюз намагається зберегти складний баланс.

"Ми не хочемо, щоб війна поширювалася, і ми не хочемо бути її частиною, але ми хочемо допомогти Україні військовим шляхом захистити свою свободу і суверенітет. Складний баланс навіть з моральної точки зору, тому що українці продовжують гинути, скільки б ми не допомагали. Але ми продовжимо допомагати", - додав Боррель