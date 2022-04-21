ЄС не хоче бути частиною війни - Боррель [ Редагувати ]
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Європейський союз не хоче бути частиною війни росії проти України, але допоможе останній захистити себе у військовому плані. Причому бойові дії вже увійшли у фазу війни на виснаження.
Про це повідомляє в інтерв'ю глава європейської дипломатії Жозеп Боррель для El Сonfidencial.
"Це вже не війна легкої піхоти, це війна важка, на виснаження, з набагато потужнішими засобами. Зараз ми вступаємо в той час, коли ніхто не буде говорити, що він робить, ніхто не скаже, що він дає, навіть ми. Ми увійшли у фазу радіомовчання", - зазначив він.
За його словами, Євросоюз намагається зберегти складний баланс.
"Ми не хочемо, щоб війна поширювалася, і ми не хочемо бути її частиною, але ми хочемо допомогти Україні військовим шляхом захистити свою свободу і суверенітет. Складний баланс навіть з моральної точки зору, тому що українці продовжують гинути, скільки б ми не допомагали. Але ми продовжимо допомагати", - додав Боррель
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