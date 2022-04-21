Зеленський створив Нацраду з відновлення України від наслідків війни [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський створив Національну раду з відновлення країни після війни. Глава держави підписав відповідний указ.
Указ президента №266/2022 встановлює склад Нацради і доручає Кабінету Міністрів у двотижневий термін визначити орган, який забезпечуватиме його інформаційно-аналітичне забезпечення.
До складу Національної ради увійдуть:
- керівник офісу Президента та його заступники
- голови всіх комітетів Верховної Ради;
- віцепрем'єри та керівники всіх міністерств.
Основними завданнями Нацради є:
- розробка плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку країни;
- напрацювання пропозицій щодо реформ у воєнний та післявоєнний періоди;
- підготовка стратегічних ініціатив.
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