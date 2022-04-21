"81 рік тому вона ховалась у тому ж підвалі": в Маріуполі померла Ванда Об'єдкова

Державний музей Аушвіц-Біркенау повідомив про загибель у Маріуполі 91-річної Ванди Об'їдкової, яка пережила німецьку окупацію