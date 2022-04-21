Макрон закликав росію дозволити цивільним покинути Маріуполь [ Редагувати ]
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Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до росії із закликом поважати міжнародне гуманітарне право та припинити блокаду українского Маріуполя.
Про це повідомляється у Twitter президента.
Макрон заявив, що ситуація в Маріуполі постійно погіршується. Цивільні стали безправними заручниками армії рф.
"Десятки тисяч мирних мешканців опинилися в пастці. Я ще раз закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити мешканцям покинути місто, пропустити гуманітарну допомогу", – написав президент.
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