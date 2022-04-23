Служба безпеки України звертає увагу, що російські окупанти на Великдень готують нові обстріли мирного населення та українських захисників.

На записі, оприлюдненому спецслужбою, окупант розповідає своїй дружині про вибухові "пасхальні сюрпризи", які загарбники готують українцям.

"Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!". Развлекаемся, как можем…", - розповідає вояка.

Вони з дружиною підсміюються. Хоча коли мова заходить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, тон ворожого загарбника одразу стає іншим. Із 19 людей у його взводі залишилося лише 7. Інших – убили або втекли.

"Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут остались только самые стойкие и алкаши", - резюмує окупант.

Наші військові зроблять усе можливе, аби й ці рештки ворожої бригади "розформувалися" якомога швидше".