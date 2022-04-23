Пресконференція Зеленського в метро: основні тези президента [ Редагувати ]
Володимир Зеленський
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В суботу, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію для українських та іноземних представників ЗМІ. Виступ проходив у київському метрополітені.
Головні тези президента:
- Якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдо-референдум в нових псевдо-республіках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів.
- Щодо поставок зброї: нам все одно, що думає з цього приводу росія. Хоча вони й самі нам багато техніки поставили - ми пам'ятаємо, як вони кидали озброєння та тікали.
- Все, що росіяни прорвуть і, не дай боже, окупують - ми повернемо. Це буде питання не 10-20 років або 8-річної війни з 2014 року, а питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки воно буде і його буде достатньо, повірте мені – ми повертатимемо ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована.
- Я не боюся зустрічі з президентом (путіним - ред.), боятися я не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться, люди голіруч зупиняли танки.
- Такої війни ще не було. Такого знищення ні в одній з воєн, які вела рф, не було і близько. Не було ще ніколи такої кількості важкої техніки й такого воєнного хамства, насильства. Так випала доля, що Україна може це зупинити. Але вам потрібно нам допомагати.
- Ми очікуємо стовітсоткову підтримку від генсеку ООН, тому що сто відсотків правда на нашому боці і війна у нас.
- Я думаю, всі українці, які залишилися в державі, я зараз не про жінок та дітей, які виїхали, є деякі чоловіки, які, на жаль, виявились не чоловіками. Так ось, більшість українців не просто готові, у нас немає іншого виходу, ми стали такою державою, яка знає, що нам прийдеться захищати нашу землю. Коли ми переможемо, у нас буде найдосвідченіша армія.
- Завтра до нас приїжають люди зі США. У мене буде зустріч з міністром оборони та державним секретарем. Коли безпека дасть можливість будемо сподіватися і президент США приїде. Завтра будемо спілкуватися про список зброї, яка нам необхідна, та темпи її постачання.
- Можу вам сказати, що це наші люди і наші міста, тому ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст і маємо велику надію, що зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. На сьогодні ми не готові. Хлопці на "Азовсталі" прекрасно це розуміють.
- Всі точно предстануть перед трибуналом, всі, хто давав ці ганебні накази. Я в це вірю. Це (розгляд справ, - ред.) триває роки, ми почекамо. Я впевнений, що буде останній цвях в політику рф.
- Це велика помилка, що НАТО за всі ці роки не знайшло можливості прийняти Україну в альянс. Я вважаю, що це стратегічна помилка щодо відношення до України. Ніхто не розраховував на міцність нашої держави. Це помилковість. Ми своєю міцністю змогли змінити відношення країн до нас.
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