Британець Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у надважкій вазі. У 12-раундовому поєдинку, який відбувся в неділю в Лондоні на стадіоні "Уемблі", Ф'юрі переміг співвітчизника Ділліана Уайта технічним нокаутом у шостому раунді.

Перший раунд пройшов у невисокому темпі, суперники придивлялися один до одного і не вдавалися до активних дій. У другому раунді Ф'юрі почав діяти активніше та одразу ж позначив перевагу. Уайт йшов уперед, але дуже часто промахувався, при цьому дуже вкладався в удари. Ф'юрі впевнено тримав супротивника на дистанції та "розстрілював" його з різних позицій.

У четвертому раунді боксери зіткнулися головами, у Уайта відкрилося розтин навколо ока, але це не позначилося на ході поєдинку.

Ф'юрі істотно перегравав опонента у швидкості, різкості та різноманітності, завдавав набагато більше точних ударів, при цьому сам дуже мало пропускав, завдяки чудовій реакції уникаючи атак суперника, і контролював хід поєдинку. Уайт до шостого раунду виглядав сильно втомленим, і незабаром настала розв'язка.

За секунду до закінчення шостого раунду Ф'юрі на ближній дистанції наніс точний аперкот правою, після якого Уайт опинився на настилі рингу. Він зумів встати за десять секунд, але після закінчення його повело на суддю, і той прийняв рішення про зупинку поєдинку.

Ф'юрі вдруге захистив титул чемпіона світу WBC, який завоював у лютому 2020 року завдяки перемозі над американцем Деонтеєм Уайлдером технічним нокаутом у 7-му раунді. У жовтні минулого року британець захистив пояс, вдруге перемігши Уайлдера - технічним нокаутом у 11-му раунді.

33-річний Ф'юрі, як і раніше, не знає поразок на професійному рингу - 32 перемоги (23 нокаутом) та одна нічия. Британець здобув третю перемогу нокаутом поспіль.

Нагадаємо, що титулами чемпіона світу у надважкій вазі за іншими версіями (WBA, IBF та WBO) володіє українець Олександр Усік. Об'єднавчого бою може і не бути, оскільки до і після бою Ф'юрі заявляв, що завершить кар'єру.