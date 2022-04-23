Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Тайсон Ф'юрі заявив, що його поєдинок проти Ділліана Уайта стане останнім в кар'єрі. Про це повідомляє ESPN.

Після цього бою я йду. Багато хто мені не вірить. Я бачив, як недавно мій тато давав інтерв'ю і казав: "Він не піде. Він не може жити без боксу". Але вони недооцінюють великого "Циганського короля".

Бій за титул чемпіона WBC у суперважкій вазі відбудеться у ніч проти 24 квітня на лондонському стадіоні "Уемблі" і розпочнеться не раніше 0:30 за київським часом.

Ірландець Тайсон Ф'юрі проведе бій з обов'язковим претендентом на титул чемпіона WBC англійцем Ділліаном Уайтом. Призовий фонд бою становитиме понад $41 млн і є найбільшим в історії боксу.

У послужному списку 33-річного Тайсона Ф'юрі 31 перемога (22 нокаути) та одна нічия. У жовтні 2021 року він вдруге захистив титул у бою проти Деонтея Уайлдера.

На рахунку 34-річного Ділліана Уайта 28 перемог (19 нокаутів) та дві поразки. Призовий фонд бою становитиме понад $41 млн і є найбільшим в історії боксу.

Нагадаємо, що титулами чемпіона світу у надважкій вазі за іншими версіями (WBA, IBF та WBO) володіє українець Олександр Усік.