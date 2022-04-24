На Херсонщині ЗСУ відновили контроль над 8 населеними пунктами [ Редагувати ]
Збройні сили України відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Спроби проведення штурмових дій в напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися не вдалими. Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбито.
Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області.
Накопичення живої сили та техніки в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневого ураження нашими підрозділами. Понісши значні втрати, ворог відійшов у бік Чорнобаївки.
За даними військових, загальні втрати противника 23 квітня на півдні України складають 74 окупанти й 13 одиниць техніки: 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники.
Нагадаємо, що на Харківщині ЗСУ перейшли в контратаку й звільнили кілька селищ.
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